Агроновости

10:58 Источник: АПК-Информ Просмотров: 100

Марокко закупило американскую пшеницу

По информации операторов рынка, в рамках проведенного 17 января тендера гострейдер Марокко ONICL законтрактовал 360 тыс. тонн мягкой пшеницы в рамках тарифной квоты для США.

Поставка зерновой импортеру должна состояться до 30 апреля т.г.

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