Марокко закупило американскую пшеницу
По информации операторов рынка, в рамках проведенного 17 января тендера гострейдер Марокко ONICL законтрактовал 360 тыс. тонн мягкой пшеницы в рамках тарифной квоты для США.
Поставка зерновой импортеру должна состояться до 30 апреля т.г.
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