Агроновости

12:02 Источник: АПК-Информ Просмотров: 82

Аргентина: перспективы производства соевых бобов ухудшаются

Согласно предварительным оценкам ряда аргентинских аналитиков, в результате затопления значительных площадей посевов сои в стране, вызванного осадками, выпавшими на территории Аргентины в минувшие выходные, общая площадь гибели посевов может достигнуть 2 млн. га (10% от общей площади), сообщает The Soybean & Corn Adviser.

Как уточняется, наиболее значительно пострадали посевы масличной в ключевых провинциях ее производства – Кордова, Санта-Фе, на севере Буэнос-Айрес и Энтре-Риос. При этом часть затопленных площадей, вероятнее всего, будет потеряна полностью, поскольку высыхание полей для проведения пересева культуры потребует длительного времени. В результате валовой сбор сои в Аргентине в 2016/17 МГ может сократиться до 50-51 млн. тонн.

Посевы кукурузы находятся в лучшем состоянии, поскольку основная часть зерновой поздних сроков сева сосредоточена в северных регионах Аргентины, которые менее всего пострадали от дождей. В то же время эксперты не исключают задержки начала уборочной кампании зерновой в провинциях, где часть посевов также была затоплена.

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