В 2016/17 МГ производство кукурузы в Китае сократится – Минсельхоз
По оценке Минсельхоза Китая, в 2016/17 МГ производство кукурузы в стране сократится до 215,3 млн. тонн против 224,6 млн. тонн сезоном ранее. Импорт зерновой в страну по итогам сезона, как ожидается, снизится на 68,8% в сравнении с показателем 2015/16 МГ и составит порядка 1 млн. тонн.
Напомним, что в настоящее время Китай принимает ряд мер, направленных на сокращение чрезмерных запасов кукурузы в стране, которые сформировались в период активного стимулирования правительством КНР наращивания внутреннего производства зерновой.
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