Агроновости

11:46 Источник: АПК-Информ Просмотров: 106

Украина вынуждена менять географию экспорта рапсового масла – ИА «АПК-Информ»

Вследствие неблагоприятной ценовой конъюнктуры и снижения интереса со стороны традиционных крупнейших покупателей рапсового масла, в 2016/17 МГ Украина вынуждена менять географию поставок данной продукции.

Так, по итогам первых 5 месяцев сезона (июль-ноябрь) основные объемы отгрузок украинского рапсового масла были поставлены в Польшу (18,2 тыс. тонн), на втором месте - Литва (14,2 тыс. тонн), на третьем – Нидерланды (9,9 тыс. тонн), на четвертом – Франция (6,0 тыс. тонн). На пятом месте Италия (5,3 тыс. тонн), которая в 2015/16 МГ была основным импортером украинского рапсового масла.

Китай занимает лишь седьмое место с объемом импорта 2,5 тыс. тонн против 31,24 тыс. тонн за аналогичный период в прошлом сезоне. Сокращение отгрузок в КНР было обусловлено снижением в целом закупок продукта данной страной в связи большими переходящими запасами рапса и активными продажами рапсового масла из госрезерва

Всего, по данным ИА «АПК-Информ», за июль-ноябрь 2016/17 МГ Украина экспортировала 61,49 тыс. тонн рапсового масла, что на 49% уступает показателю аналогичного периода предыдущего сезона

Основными украинскими компаниями-экспортерами указанной продукции по итогам рассматриваемого периода являлись ЧП «ТД «Майола», ЧП «Вектор-М», ООО «Агроинтер», ООО «Бессарабия-Агро», ООО «Градолия» и компания «Запад-Агроинвест». Их суммарная доля в общем объеме отгрузок рапсового масла составила порядка 75%.

Более подробно о показателях производства и экспорта семян рапса в Украине, а также продуктов переработки, читайте в статье «Сезон-2016/17 может стать переломным для украинского рынка рапса и продуктов переработки» в еженедельном журнале «АПК-Информ», а также на сайте в разделе «Эксклюзив/Тема».

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий