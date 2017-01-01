Урожай зерна в Беларуси в 2016 году составил 7,5 млн. тонн – Белстат
По данным Национального статистического комитета, валовой сбор зерна в весе после доработки в Беларуси в 2016 г. составил 7,5 млн. тонн при средней урожайности 31,5 ц/га.
Кроме того, сахарной свеклы в хозяйствах страны накопано 4,3 млн. тонн при урожайности 446 ц/га. Льноволокна в минувшем году произведено 41,3 тыс. тонн.
Напомним, посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2016 г. составила 5,845 млн. га, из которых 40,8% было отведено под зерновые и зернобобовые, 46,4% - кормовые и 6,7% - под технические культуры.
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