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Вчера, 17:38 Источник: АПК-Информ Просмотров: 217

Гонконг ограничил ввоз мяса птицы и яиц из Одесской и Черновицкой областей в связи со вспышками птичьего гриппа

Гонконг ввел временные ограничения на импорт мяса птицы и яиц из Одесской и Черновицкой областей в связи со вспышками на этих территориях острого вирусного заболевания – птичьего гриппа. Об этом говорится на сайте гонконгского Центра по безопасности пищевых продуктов Департамента пищевых продуктов и гигиены окружающей среды, сообщило 17 января агентство УНИАН.

Отмечается, что за 11 месяцев 2016 г. Украина экспортировала в Гонконг около 2,98 млн. шт. яиц. При этом поставки украинского мяса птицы в данном направлении до сих пор не осуществлялись.

Согласно сообщению, Гонконг также запретил импорт мяса птицы и яиц из Египта, Чехии, Хорватии, Румынии, некоторых регионов Польши, Великобритании, Германии, Индии, Японии и т.д.

Напомним, первые вспышки птичьего гриппа в Украине в 2016 г. ветеринары зафиксировали 30 ноября в Херсонской области. В начале января 2017 г. новые вспышки заболевания были выявлены в Черновицкой и Одесской областях.

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