Агроновости

13:38 Источник: АПК-Информ Просмотров: 15

Пакистан может продлить срок разрешения на экспорт пшеницы

Правительство Пакистана рассматривает возможность продления периода экспорта пшеницы из провинций Синд и Пенджаб до 31 мая т.г., а также разрешения на реализацию дополнительных 200 тыс. тонн зерновой из провинции Синд, сообщает Business Recorder.

Данный вопрос был вынесен на рассмотрение правительства после того как власти указанных провинций обратились к правительству страны с просьбой о продлении периода экспорта для реализации оставшихся объемов пшеницы. Так, изначально предполагалось, что Пенджаб и Синд отгрузят 600 тыс. тонн и 300 тыс. тонн продукции соответственно. Однако, принимая во внимание тот факт, что цены на зерновую на внутреннем рынке страны выше мировых, фактический объем продаж из указанных экспорта составил лишь 379,8 тыс. тонн и 238 тыс. тонн соответственно.

На основании данных просьб, а также в преддверии сбора нового урожая, министерство национальной продовольственной безопасности и исследований Пакистана рекомендовало правительству продлить период экспорта пшеницы из указанных провинций до конца мая т.г., а также разрешить провинции Синд реализовать дополнительно 200 тыс. тонн зерновой.

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