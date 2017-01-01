Агроновости

Вчера, 15:14 Источник: АПК-Информ Просмотров: 206

ВВП Беларуси в 2016 году снизился на 2,6% - Белстат

По данным Национального статистического комитета Беларуси, валовой внутренний продукт страны в 2016 г. снизился по сравнению с 2015 г. на 2,6% и составил Br94,3 млрд.

Согласно сообщению, объем сельхозпроизводства за отчетный период вырос на 3,4% - до Br15,3 млрд.

При этом инвестиции в основной капитал в 2016 г. составили Br18,1 млрд., что на 17,9% уступает показателю 2015 г.

Согласно прогнозу социально-экономического развития Беларуси, в 2016 г. экономика республики должна была вырасти на 0,3%.

Напомним, в 2015 г. ВВП Беларуси снизился на 3,9% после роста на 1,6% в 2014 г.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий