ВВП Беларуси в 2016 году снизился на 2,6% - Белстат
По данным Национального статистического комитета Беларуси, валовой внутренний продукт страны в 2016 г. снизился по сравнению с 2015 г. на 2,6% и составил Br94,3 млрд.
Согласно сообщению, объем сельхозпроизводства за отчетный период вырос на 3,4% - до Br15,3 млрд.
При этом инвестиции в основной капитал в 2016 г. составили Br18,1 млрд., что на 17,9% уступает показателю 2015 г.
Согласно прогнозу социально-экономического развития Беларуси, в 2016 г. экономика республики должна была вырасти на 0,3%.
Напомним, в 2015 г. ВВП Беларуси снизился на 3,9% после роста на 1,6% в 2014 г.
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