Агроновости

Вчера, 14:42 Источник: АПК-Информ Просмотров: 205

В ноябре Великобритания увеличила отгрузки пшеницы

Согласно данным таможенной статистики, по итогам ноября 2016 г. Великобритания поставила на внешние рынки 165,66 тыс. тонн пшеницы, что на 20,22 тыс. тонн превысило показатель месяцем ранее, сообщает Reuters.

Ключевым направлением экспорта британской пшеницы в отчетном месяце являлся Алжир, куда было поставлено 62,23 тыс. тонн зерновой на фоне существенного снижения ее предложения со стороны традиционного поставщика – Франции.

Всего за первые 5 месяцев 2015/16 МГ (июль-ноябрь) Великобритания увеличила поставки пшеницы на внешние рынки до 987,48 тыс. тонн против 736,98 тыс. тонн за аналогичный период сезоном ранее. При этом экспорт в направлении стран ЕС остался практически на уровне прошлого года – 729,38 (730,96) тыс. тонн.

Также стоит отметить, что за указанный период Алжир импортировал 181,59 тыс. тонн пшеницы из Великобритании, тогда как сезоном ранее поставки британской зерновой в данном направлении не осуществлялись.

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