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Вчера, 16:50 Источник: АПК-Информ Просмотров: 185

Вывозную пошлину на российскую пшеницу необходимо отменить и больше к ней не возвращаться - НАЭСП

Приостановленный в настоящее время механизм взимания экспортной пошлины на пшеницу необходимо полностью отменить, и в дальнейшем Правительство РФ не должно его использовать в качестве ограничительной меры. Такое предложение содержится в письме ассоциации, направленном в адрес вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, заявил 18 января президент НАЭСП Сергей Балан, сообщило агентство Интерфакс.

Как считают экспортеры, в механизме плавающей экспортной пошлины заложены непредсказуемые риски, связанные, прежде всего, с валютными колебаниями и мировыми ценами.

«В мире этот механизм не применяется, поскольку может нанести убыток не только экспортерам, но и производителям зерна. В случае серьезного неурожая целесообразнее вводить запрет на экспорт зерна», - считает С.Балан.

Также он назвал достаточной мерой для регулирования зернового рынка проведение государственных интервенций.

«Весь мир работает в таком режиме, он зарекомендовал себя довольно эффективно, у нас его надо совершенствовать», - подчеркнул президент НАЭСП.

Кроме того, для поддержки экспорта ассоциация также предлагает меры по сокращению издержек при доставке зерна, прежде всего железнодорожным транспортом.

«Необходимо сохранить скидку на железнодорожный тариф на экспорт на расстояние до 600 км в размере 11%, которая действовала до 31 декабря 2016 г. На перевозку зерна на расстояние от 600 до 2 тыс. км необходимо ввести скидку в 20%, а для вывоза зерна из сибирских регионов - в 50%», - отметил С.Балан.

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