Международный портовый оператор DP World интересуется концессией украинского порта «Южный»
Международный портовый оператор DP World заинтересован в концессии порта «Южный» (Одесская обл.), а также готов инвестировать в улучшение логистики Одесского порта. Об этом 17 января сообщил на своей странице в Facebook глава Национального инвестиционного совета Борис Ложкин.
«В рамках Всемирного экономического форума проводим ряд встреч с представителями крупнейших мировых корпораций. Среди них хочу отметить компанию DP World, международного портового оператора, который готов инвестировать в украинскую портовую инфраструктуру и улучшение операционной эффективности процедур в портах», - написал он.
Б.Ложкин отметил, что в портфеле DP World 77 действующих морских и внутренних терминалов и более 50 смежных предприятий в 40 странах мира. Выручка компании в 2015 г. составила более $4 млрд.
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