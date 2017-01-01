Агроновости

Вчера, 15:30 Источник: АПК-Информ Просмотров: 207

Международный портовый оператор DP World интересуется концессией украинского порта «Южный»

Международный портовый оператор DP World заинтересован в концессии порта «Южный» (Одесская обл.), а также готов инвестировать в улучшение логистики Одесского порта. Об этом 17 января сообщил на своей странице в Facebook глава Национального инвестиционного совета Борис Ложкин.

«В рамках Всемирного экономического форума проводим ряд встреч с представителями крупнейших мировых корпораций. Среди них хочу отметить компанию DP World, международного портового оператора, который готов инвестировать в украинскую портовую инфраструктуру и улучшение операционной эффективности процедур в портах», - написал он.

Б.Ложкин отметил, что в портфеле DP World 77 действующих морских и внутренних терминалов и более 50 смежных предприятий в 40 странах мира. Выручка компании в 2015 г. составила более $4 млрд.

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