ЕЭК начала антидемпинговое расследование по гербицидам из Европейского союза
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) объявляет о начале антидемпингового расследования в отношении гербицидов, ввозимых из Евросоюза. Об этом 17 января сообщила пресс-служба ЕЭК.
Согласно сообщению, с 2013 по 2015 гг. объем импорта гербицидов из ЕС вырос на 9,5 %, в первом полугодии 2016 г. по сравнению с первым полугодием 2015 г. – на 10,5%. При этом на протяжении анализируемого периода доля импорта из ЕС в общем объеме импорта была значительной – в среднем 50%.
Отмечается, что с июля 2015 г. по июнь 2016 г. гербициды из ЕС поставлялись по демпинговым ценам. Демпинговая маржа, по предварительным расчетам, составила 361,98%.
На фоне существенного роста объемов демпингового импорта и значительного ценового занижения произошли негативные изменения в отрасли. Так, на предприятиях ЕАЭС сократилось производство гербицидов на 3,3%, снизилась степень загрузки их производственных мощностей на 6,7 п.п. Предприятия были вынуждены сократить реализацию произведенного товара, что привело к уменьшению доли товара, произведенного на территории стран ЕАЭС. Кроме того, предприятия зафиксировали снижение прибыли на 24,7% в первом полугодии 2016 г. по сравнению с первым полугодием 2015 г., а также рентабельности продаж и рентабельности производства.
«Названные факты дают основание для начала антидемпингового расследования. Оно открыто по итогам рассмотрения заявлений ряда компаний России, Беларуси и Казахстана», - говорится в сообщении.
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