На российском экспортном рынке повысились цены на пшеницу

Вчера, 17:54 Источник: АПК-Информ Просмотров: 212

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на российском экспортном рынке продовольственной пшеницы (базис CPT-порт) отмечается рост цен в глубоководных портах Черного моря. Данная тенденция обусловлена недостаточным количеством предложений зерновой на фоне стабильного спроса.

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