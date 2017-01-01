Louis Dreyfus и Amaggi продали 33% совместного предприятия японскому Zen-Noh
Французский зернотрейдер Louis Dreyfus и бразильская компания Amaggi продали 33% акций своего совместного предприятия Amaggi & LD Commodities (Бразилия) крупному японскому сельскохозяйственному кооперативу Zen-Noh. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании Amaggi, информирует Reuters. Сумма сделки на данный момент не уточняется.
Напомним, что Amaggi & LD Commodities закупает зерно в северных и северо-восточных регионах Бразилии и владеет 25% акций зернового терминала Tegram в бразильском порту Itaqui.
Для завершения сделки должно быть получено ее одобрение бразильскими и иностранными регулирующими органами.
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