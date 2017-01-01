Филиппины закупили фуражную пшеницу
По информации операторов рынка, в рамках проведенного тендера Филиппины закупили 165 тыс. тонн фуражной пшеницы произвольного происхождения.
Средняя цена закупки зерновой составила $199 за тонну C&F. Поставка продукции импортеру запланирована на апрель-июнь т.г.
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