Агроновости

09:22 Источник: АПК-Информ Просмотров: 53

Филиппины закупили фуражную пшеницу

По информации операторов рынка, в рамках проведенного тендера Филиппины закупили 165 тыс. тонн фуражной пшеницы произвольного происхождения.

Средняя цена закупки зерновой составила $199 за тонну C&F. Поставка продукции импортеру запланирована на апрель-июнь т.г.

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