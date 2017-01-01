В 2017 г. Индонезия может отказаться от импорта фуражной пшеницы и кукурузы
По информации Индонезийской ассоциации производителей кормов, в 2017 г. Индонезия может отказаться от импорта кукурузы и фуражной пшеницы, поскольку внутреннее производство полностью обеспечит спрос на указанные культуры, сообщает Reuters.
В частности, производство кукурузы в Индонезии в т.г. ожидается на уровне 12-15 млн. тонн против 10 млн. тонн годом ранее, тогда как потребление зерновой возрастет до 8 (7,6) млн. тонн.
Напомним, что ранее сообщалось о планах правительства Индонезии к 2018 г. полностью отказаться от импорта кукурузы в страну на фоне наращивания внутреннего производства зерновой.
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