Агроновости

09:54 Источник: АПК-Информ Просмотров: 6

Египет официально подтвердил отсутствие претензий к России относительно качества пшеницы

Контрольно-надзорные органы Египта не имеют претензий к России относительно 18 тыс. тонн российской пшеницы, задержанной прокуратурой порта Александрия в августе 2016 г. Данный факт зафиксирован в проколе состоявшейся 17 января в Каире встречи представителей Минсельхоза Египта и Россельхознадзора, сообщила 19 января пресс-служба российского ведомства.

Как напомнили в Россельхознадзоре, 16 июля 2016 г. в порт Александрия прибыл судно с 47 тыс. тонн продовольственной пшеницы из России. По результатам инспекции, проведенной министерством сельского хозяйства и мелиорации, министерством здравоохранения APE и министерством промышленности и торговли Египта, вся пшеница была признана качественной и безопасной в санитарном и фитосанитарном отношениях. В августе 2016 г. прокуратурой порта Александрия 18 тыс. тонн из общего объёма данной пшеницы, хранящейся на складе порта, были задержаны по неуказанной причине.

«Согласно информации импортера пшеницы, компании «UCIE» (ВАХДА), в настоящее время осуществляется обеззараживание указанной партии против вредителей хлебных запасов, развившихся в процессе ее хранения, что вероятно позволит прокуратуре порта Александрия устранить причину задержания 18 тыс. тонн пшеницы», - уточнили в Россельхознадзоре.

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