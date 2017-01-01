Филиппины впервые могут начать экспорт кукурузы
Высокий объем предложения кукурузы на внутреннем рынке Филиппин в т.г. технически позволяет стране впервые в истории реализовать излишки зерновой на экспорт, сообщает Reuters.
Согласно заявлению министра сельского хозяйства страны Эммануэля Пиньоля, в т.г. Филиппины могут увеличить производство кукурузы на 0,6 млн. тонн в год - до 8,1 млн. тонн, что на 2,5 млн. тонн превысит уровень внутреннего потребления. Таким образом, уровень самообеспеченности страны зерновой достигнет 120%.
В связи с этим министр намерен обратиться к президенту страны Родриго Дутерте с просьбой изменить текущие условия экспорта кукурузы, согласно которым поставки зерновой на внешние рынки могут осуществляться только когда самообеспеченность культурой достигнет 200%.
Как уточняется, потенциальными покупателями филиппинской продукции могут стать Малайзия, Тайвань и Южная Корея. В то же время местные производители скептически воспринимают реальность экспорта зерновой из страны ввиду высоких затрат на выращивание кукурузы и ее низкой ценовой конкурентоспособности на мировом рынке.
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