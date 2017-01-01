Беларусь планирует сохранить в 2017 году объем поставок продовольствия на рынок РФ
Беларусь в 2017 г. намерена сохранить объем поставок продовольствия на российский рынок. Об этом заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, сообщило 19 января агентство БЕЛТА.
«В нашей стратегии развития экспорта Россия остается самым важным торгово-экономическим партнером. Мы туда поставляем львиную долю сельхозпродукции, и это говорит о том, что Беларуси удалось добиться популярности и высокой лояльности потребителей к нашим товарам», - отметил он.
По словам А.Богданова, в данную стратегию входит как сохранение объемов и уровня поставок в РФ, так и диверсификация дополнительного объема производимой сельхозпродукции (мясной и молочной).
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