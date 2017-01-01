Агроновости

Вчера, 14:12 Источник: АПК-Информ Просмотров: 173

Цены на пальмовое масло в I квартале 2017 года будут достаточно высокими – прогноз

Согласно прогнозам аналитиков Rabobank, в I квартале т.г. цены на пальмовое масло на малайзийской бирже BMD будут находиться на достаточно высоком уровне – в пределах 3000 ринггитов ($672,75) за тонну, сообщает Helling Shipping News.

Как уточняется, поддержку ценам будет оказывать сезонное снижение производства продукции в ключевых странах-производителях. Так, согласно прогнозам метеорологов, погода в Малайзии и Индонезии в январе будет довольно засушливой, а количество осадков – ниже среднегодового уровня.

Кроме того, росту цен на пальмовое масло будет способствовать активизация его экспорта из указанных стран, которая уже наблюдается в январе. При этом существуют опасения относительно снижения спроса на продукцию со стороны Китая в связи с повышением антидемпинговой пошлины и антисубсидиционного тарифа на импорт сухой барды из США. На данный момент КНР активно наращивает переработку сои с целью увеличения внутреннего производства соевого шрота для замены импортной барды, что также приводит и к росту объемов выпуска соевого масла и может снизить таким образом потребность в закупках пальмового масла.

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