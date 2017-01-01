Агроновости

Вчера, 15:48 Источник: АПК-Информ Просмотров: 134

С.Жумангарин назначен вице-министром нацэкономики Казахстана

В Казахстане должность вице-министра национальной экономики занял Серик Жумангарин. Об этом 19 января сообщила пресс-служба Министерства национальной экономики РК.

Согласно сообщению, с ноября 2011 г. данную должность занимал Айдар Арифханов, который покинул пост вице-министра нацэкономики в связи с переходом на другую работу.

Как отмечается, ранее С.Жумангарин возглавлял Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Казахстана.

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