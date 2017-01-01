Агроновости

Вчера, 16:52 Источник: АПК-Информ Просмотров: 146

Интенсивные оттепели в южных регионах Казахстана могли навредить озимым - Казгидромет

В первой декаде января на юге и юго-востоке Казахстана в районах возделывания озимых культур отмечались интенсивные оттепели, которые могли привести к потере закалки озимой пшеницы, из-за чего понижается зимостойкость растений. Об этом сообщается в обзоре агроклиматических условий РГП «Казгидромет».

Отмечается, что бесснежье или небольшая высота снежного покрова в некоторых районах Жамбылской и Южно-Казахстанской областей может оказать влияние на прохождение перезимовки озимой пшеницы при сильных морозах.

Более подробно о погодных условиях первой декады января в Казахстане читайте в разделе «Влияние метеоусловий».

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