Аргентина: неблагоприятная погода приведет к снижению урожая семян подсолнечника
Согласно данным Oil World, по состоянию на 12 января уборка семян подсолнечника в Аргентине была выполнена лишь на 12% от запланированных площадей, что обусловлено продолжающимися осадками в ряде ключевых регионов производства масличной. При этом наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в северной части страны, в частности в провинциях Санта-Фе, Чако и Сантьяго-дель-Эстеро.
В то же время, в южной части провинции Буэнос-Айрес наблюдается сильнейшая, начиная с 2008/09 МГ, засуха.
Неблагоприятная погода, по прогнозам экспертов, может привести к тому, что итоговый показатель валового сбора подсолнечника в Аргентине будет ниже изначальных ожиданий. Решающее влияние на перспективы урожая окажут погодные условия в ближайшие несколько недель.
Как отмечается, снижение производства масличной в Аргентине может привести к сокращению предложения подсолнечного масла на мировом рынке и росту цен на него в ближайшие месяцы. Напомним, что в настоящее время цены на данную продукцию находятся под давлением рекордного урожая подсолнечника в Украине и России.
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