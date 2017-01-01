Украинское подсолнечное масло дорожает

Вчера, 17:40 Источник: АПК-Информ Просмотров: 203

По данным ИА «АПК-Информ», на украинском рынке нерафинированного подсолнечного масла на текущей неделе отмечалась повышательная ценовая тенденция, обусловленная ростом курса доллара США по отношению к гривне.

Статья доступна только следующим группам пользователей:

Подписчики журнала "АПК-Информ"

Подписчики ежедневника "Новости агрорынка"

Подписчики AWR

Подписчики журнала "Агродень"

Подписчики "АПК-Стат"

Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть