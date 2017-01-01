Украинское подсолнечное масло дорожает
По данным ИА «АПК-Информ», на украинском рынке нерафинированного подсолнечного масла на текущей неделе отмечалась повышательная ценовая тенденция, обусловленная ростом курса доллара США по отношению к гривне.
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