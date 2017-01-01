Перерабатывающие предприятия Украины повысили цены на пшеничную муку

Вчера, 16:44 Источник: АПК-Информ Просмотров: 172

Согласно данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском рынке пшеничной муки отмечается тенденция роста отпускных цен, что обусловлено удорожанием зерна мукомольных кондиций.

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