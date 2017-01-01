Перерабатывающие предприятия Украины повысили цены на пшеничную муку
Согласно данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском рынке пшеничной муки отмечается тенденция роста отпускных цен, что обусловлено удорожанием зерна мукомольных кондиций.
Статья доступна только следующим группам пользователей:
- Подписчики журнала "АПК-Информ"
- Подписчики ежедневника "Новости агрорынка"
- Подписчики AWR
- Подписчики журнала "Агродень"
- Подписчики "АПК-Стат"
Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть
-
В портах Украины выросли цены на фуражную пшеницу
18 января, 16:34
-
Экспортные цены на украинскую кукурузу продолжают расти
18 января, 09:06
-
В Украине сохраняется рост экспортных цен на продовольственную пшеницу
17 января, 16:30
-
В Украине выросли цены на гречневую крупу
13 января, 18:00
-
Перерабатывающие предприятия Украины повысили цены на пшеничные отруби
13 января, 16:30