Агроновости

12:02 Источник: АПК-Информ Просмотров: 108

Иордания закупила фуражный ячмень

По сообщениям операторов рынка, в рамках проведенного тендера, Иордания закупила, как и планировалось, 50 тыс. тонн фуражного ячменя произвольного происхождения.

Как уточняется, зерновая была закуплена у оператора Doljie по цене $180 за тонну C&F и должна быть поставлена импортеру в июне 2017 г.

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