Агроновости

12:34 Источник: АПК-Информ Просмотров: 105

В 2017/18 МГ мировое производство пшеницы сократится на 17 млн. тонн - IGC

Согласно прогнозам аналитиков IGC, мировое производство пшеницы в 2017/18 МГ составит 735 млн. тонн, что на 17 млн. тонн уступит рекордному показателю текущего сезона, но станет третьим по величине результатом за всю историю наблюдений, сообщает Agrimoney.

Данная оценка сделана на основании в целом благоприятных погодных условий зимы в большинстве стран Северного полушария. «Сухая и холодная зима наблюдается лишь в отдельных регионах США и Европы», - отмечают эксперты.

Площадь сева пшеницы в мире в следующем сезоне сократится незначительно. При этом снижение данного показателя для озимой зерновой в США до минимального за последние 108 лет уровня будет компенсировано за счет Индии, где аграрии отдают предпочтение пшенице с учетом роста внутренних цен на зерновую.

Начальные запасы зерновой в следующем сезоне ожидаются на уровне рекордных 225 млн. тонн.

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