В Казахстане к 1 января запасы масличных составили свыше 1,15 млн. тонн
На 1 января 2017 г. запасы семян масличных культур в Казахстане составили 1,15 млн. тонн, в т.ч. в крестьянско-фермерских хозяйствах – почти 276,2 тыс. тонн. Об этом сообщил комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.
Так, к отчетной дате семена подсолнечника имелись в наличии в объеме почти 485,7 тыс. тонн, соевых бобов – 98,3 тыс. тонн, льна – 370 тыс. тонн, рапса – 126,9 тыс. тонн, сафлора – 30,8 тыс. тонн, горчицы – 7,3 тыс. тонн, рыжика – 2,8 тыс. тонн.
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