Бразилия: в штате Мату-Гросу начался сев кукурузы сафринха
Согласно данным Института экономики сельского хозяйства Мату-Гросу, в первую неделю января фермеры штата начали посевную кампанию кукурузы сафринха, которая к настоящему времени выполнена на 2% запланированных площадей, сообщает The Soybean & Corn Adviser.
При этом наиболее быстрые темпы сева отмечаются в западных регионах штата, где зерновой уже засеяно 3,5% от плана, что на 3% превышает показатель годом ранее. Несколько медленнее ведется сев культуры на юго-востоке штата, где ускорение посевной кампании ожидается с 25 января.
Аналитики прогнозируют, что всего в т.г. под кукурузу сафринха в ключевом штате-производителе зерновой в Бразилии будет отведено 4,4 млн. га.
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