Агроновости

14:10 Источник: АПК-Информ Просмотров: 86

По итогам января экспорт российского зерна может достигнуть 2,5 млн. тонн - эксперт

Аналитики ЗАО «Русагротранс» повысили оценку объемов экспорта российского зерна по итогам января т.г. - с ожидавшихся ранее 2,2 млн. до 2,4-2,5 млн. тонн, что также значительно превысит показатель аналогичного месяца годом ранее (1,9 млн. тонн). Об этом 20 января сообщил заместитель директора департамента стратегического маркетинга компании Игорь Павенский.

«Оценка повышена в связи с ожидаемыми рекордными для января объемами перевалки зерна в глубоких портах РФ, которая может достигнуть 1,6-1,89 млн тонн против лишь 980 тыс. тонн в январе 2016 г.», - пояснил аналитик, уточнив что по состоянию на 18 января доля в глубоководных портах в общем объеме экспорта составила около 53%.

По оценке И.Павенского, из прогнозируемого объема январского экспорта 1,75-1,79 млн. тонн составит пшеница, около 470 тыс. тонн – кукуруза, 110-130 тыс. тонн – ячмень.

«В целом по итогам первых 7 месяцев 2016/17 МГ (июль-январь) Россия может поставить на внешние рынки порядка 23 млн. тонн зерна, что на 1,7% будет уступать показателю аналогичного периода сезоном ранее. При этом отгрузки пшеницы и кукурузы возрастут, соответственно с 17,73 млн. до 17,9 млн. тонн и 2,07 млн. до 2,95 млн. тонн. В то же время экспорт ячменя существенно сократится – на 43%, до 1,86 млн. тонн», - добавил эксперт.

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