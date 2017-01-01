Корпорация ROSHEN останавливает производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики
Корпорация ROSHEN приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики. Об этом 20 января сообщила пресс-служба корпорации.
«Такое решение принято по экономическим и политическим причинам. Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 г.», – говорится в сообщении.
Отмечается, что арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный Следственным комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела, сделал продажу фабрики невозможной.
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