Агроновости

15:14 Источник: АПК-Информ Просмотров: 52

Аналитики продолжают снижать оценки посевных площадей и урожая сои в Аргентине

Аналитики Зерновой биржи Буэнос-Айреса снизили оценку площади сева сои в Аргентине в 2016/17 МГ на 0,1 млн. га - до 19,2 млн. га, что уступает показателю прошлого года на 0,9 млн. га, сообщает Agrimoney.

В свою очередь, Минсельхоз страны снизил свой прогноз данного показателя на 0,5 млн. га - до 19,8 млн. га (-0,8 млн. га в год).

Корректировка прогнозов была обусловлена продолжающимися в Аргентине сильными осадками, в связи с чем, по оценкам экспертов биржи, на порядка 0,77 млн. га сельхозплощадей наблюдается переизбыток влаги. При этом наиболее неблагоприятная ситуация наблюдается в провинциях Буэнос-Айрес и Санта-Фе.

Подобная ситуация также привела к пересмотру прогнозов производства масличной. Так, аналитики Зерновой биржи Росарио понизили свою оценку данного показателя на 1,5 млн. тонн - до 52,9 млн. тонн с учетом 0,71 млн. га площадей под культурой, потерянных в результате наводнений на севере провинции Буэнос-Айрес и юге Санта-Фе, а также 300 тыс. га, пострадавших от засухи в южной части Буэнос-Айреса.

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