Агроновости

Вчера, 16:02 Источник: АПК-Информ Просмотров: 185

Украинские производители соевого шрота повысили цены

По данным ИА «АПК-Информ», на украинском рынке соевого шрота на текущей неделе отмечается рост цен предложения вследствие удорожания сырья для переработки.

Так, по состоянию на 20 января цены спроса на соевый шрот в Украине выросли в среднем на 200 грн/т в сравнении с показателями предыдущей недели и озвучиваются, чаще всего, в диапазоне 11800-12500 грн/т EXW в зависимости от качественных характеристик продукта.

Детальную информацию о состоянии рынка продуктов переработки сои в Украине вы сможете узнать, приняв участие в конференции «Соя и продукты переработки: эффективное производство, рациональное использование», которая состоится 15 февраля 2017 года в г. Киев (Выставочный центр «Киев Экспо Плаза», ул. Салютная 2б, 3-й павильон, 2-й этаж).

Более подробную информацию о конференции вы сможете найти здесь.

Программа.

Регистрация.

Подробную информацию об условиях участия в конференции, спонсорстве и выступлении с докладом предоставляет служба маркетинга ИА "АПК-Информ":

+380 67 634 26 06 - Анна Платонова, kiev@apk-inform.com

+380 562 320-795 (доб. 113) — Екатерина Любашенко, event@apk-inform.com

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