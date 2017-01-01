В Украине выросли экспортные цены на пшеничные отруби
По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском экспортном рынке пшеничных отрубей (площадка СРТ-порт) отмечается повышательный ценовой тренд, обусловленный незначительной активизацией торгово-закупочной деятельности на фоне увеличения спроса со стороны основных импортеров продукции.
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