В Украине выросли экспортные цены на пшеничные отруби

Вчера, 16:34 Источник: АПК-Информ Просмотров: 185

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском экспортном рынке пшеничных отрубей (площадка СРТ-порт) отмечается повышательный ценовой тренд, обусловленный незначительной активизацией торгово-закупочной деятельности на фоне увеличения спроса со стороны основных импортеров продукции.

Статья доступна только следующим группам пользователей:

Подписчики журнала "АПК-Информ"

Подписчики ежедневника "Новости агрорынка"

Подписчики AWR

Подписчики журнала "Агродень"

Подписчики "АПК-Стат"

Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть