Агроновости

Вчера, 16:34 Источник: АПК-Информ Просмотров: 185

В Украине выросли экспортные цены на пшеничные отруби

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском экспортном рынке пшеничных отрубей (площадка СРТ-порт) отмечается повышательный ценовой тренд, обусловленный незначительной активизацией торгово-закупочной деятельности на фоне увеличения спроса со стороны основных импортеров продукции.

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