Агроновости

Вчера, 16:50 Источник: АПК-Информ Просмотров: 132

В декабре 2016 г. отгрузки сои из ключевых стран-экспортеров достигли рекорда

Согласно данным аналитиков Oil World, по итогам декабря 2016 г. экспорт соевых бобов из ключевых стран-производителей масличной (США, Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай) составил рекордные для данного месяца 8,6 млн. тонн (+1,01 млн. тонн в год).

При этом рост данного показателя наблюдался главным образом для США, которые увеличили экспорт масличной на 1,08 млн. тонн в год - до 7,83 млн. тонн. Отгрузки из Аргентины и Бразилии в отчетном месяце сократились до 0,07 (0,08) млн. тонн и 0,65 (0,71) млн. тонн соответственно. Уругвай экспортировал 0,01 (0) млн. тонн сои, продажи масличной из Парагвая не осуществлялись, тогда как в декабре годом ранее страна поставила на мировой рынок 0,01 млн. тонн продукции.

Кроме того, указанные страны в декабре переработали максимальные для данного месяца 11,03 млн. тонн сои, что на 0,89 млн. тонн превзошло показатель декабря 2015 г. Наиболее существенный рост данного показателя отмечался в Аргентине – до 3,35 (2,62) млн. тонн и Бразилии – до 2,88 (2,72) млн. тонн. Для США данный показатель составил 4,63 (4,55) млн. тонн, для Парагвая – 0,17 (0,25) млн. тонн, в то время как в Уругвае данные по переработке соевых бобов пока не оглашены.

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