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Вчера, 17:22 Источник: АПК-Информ Просмотров: 144

Беларусь: «Брянскельмаш» планирует занять 50% российского рынка комбайнов

Белорусско-российское ЗАО СП «Брянскельмаш» в ближайшие годы планирует занять до 50% рынка комбайнов России. Об этом заявил генеральный директор предприятия Валерий Сулеев, сообщило 19 января агентство БЕЛТА.

«В целом на российском рынке доля зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, выпускаемых под маркой «Десна-Полесье», составляет сейчас в зависимости от модификации от 25% до 30%. Ежегодно мы прирастаем по этому показателю по несколько процентов», - сказал он.

Отмечается, что в прошлом году завод продал почти 1,6 тыс. ед. техники, что примерно на 200 больше показателя 2015 г. Росту продаж способствует обширная товаропроводящая сеть – более 60 дилерских центров по всей России.

«Мы также начали поставки комбайнов на экспорт – в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Молдову. Причина популярности этой техники – надежность и доступное обслуживании, ведь эти машины состоят в основном из отечественных деталей и узлов», – добавил В.Сулев.

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