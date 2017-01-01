Агроновости

Вчера, 17:54 Источник: АПК-Информ Просмотров: 131

Беларусь ограничила поставки мяса птицы из Нидерландов и очередного региона Польши

Беларусь с 21 января временно ограничит ввоз мяса птицы из Нидерландов из-за зарегистрированных случаев заболевания птиц высокопатогенным гриппом. Об этом 20 января сообщила пресс-служба Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода РБ.

Кроме того, вводится запрет на импорт мяса птицы и продуктов ее переработки из Великопольского воеводства Польши.

Согласно сообщению, запрещается ввоз в республику из указанных регионов живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, пуха и пера. Запрет также распространяется на корма и кормовые добавки из птицы, охотничьи трофеи, а также бывшее в употреблении оборудование для перевозки птицеводческой продукции, содержания, убоя и разделки птицы.

Одновременно отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз на территорию Беларуси из данных регионов вышеуказанных товаров.

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