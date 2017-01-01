Украинские производители соевого масла испытывают трудности с отгрузками продукции
Как стало известно ИА «АПК-Информ», на текущей неделе многие украинские производители соевого масла испытывали сложности с отгрузкой продукции в связи со существенным понижением температуры воздуха по всей территории страны.
В частности, многие компании сообщали о случаях замерзания соевого масла при его транспортировке. В связи с этим они были вынуждены нести дополнительные затраты на разморозку продукции при ее выгрузке.
В то же время, по их словам, на качестве продукции данная ситуация не сказалась.
Более подробно о развитии ситуации на рынке соевого масла в Украине читайте в еженедельном издании информационно-аналитического журнала «АПК-Информ».
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