В 2016/17 МГ Аргентина увеличила валовой сбор пшеницы почти на 40%
Согласно оценке аналитиков Зерновой биржи Буэнос-Айреса, в 2016/17 МГ урожай пшеницы в Аргентине составил 15 млн. тонн, что на 39% превзошло показатель предыдущего сезона и на 33% – среднегодовой уровень за последние пять лет.
Как отмечается, росту валового сбора зерновой способствовало как расширение уборочной площади под ней - на 1,09 млн. га в год, до 4,42 млн. га, так и повышение средней урожайности культуры – до 33,9 ц/га в текущем сезоне против 30,9 ц/га в прошлом.
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