Агроновости

Вчера, 17:14 Источник: АПК-Информ Просмотров: 134

Эфиопия уточнила планируемый объем закупки пшеницы на тендере

Согласно обновленной информации, на тендере по закупке пшеницы, запланированном на 3 февраля, предполагаемый объем закупки зерновой составит 400 тыс. тонн, а не 720 тыс. тонн, как сообщалось ранее.

Как уточняется, поставка пшеницы будет производиться тремя партиями по 133,33 тыс. тонн каждая в марте-мае 2017 г.

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