Агроновости

13:54 Источник: АПК-Информ Просмотров: 146

Южная Корея закупила австралийскую пшеницу

Как стало известно, в рамках проведенного в конце прошлой недели тендера Южная Корея закупила 87,5 тыс. тонн мукомольной высокопротеиновой пшеницы австралийского происхождения.

Зерновая была закуплена по цене $210-230 за тонну FOB. Сроки поставки продукции импортеру на данный момент не уточняются.

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