В 2017 году урожай пшеницы в Индии возрастет на 3 млн. тонн
Согласно прогнозу минсельхоза Индии, после снижения урожаев в течение последних двух лет, в 2017 г. производство пшеницы в стране возрастет на 3 млн. тонн в год – до 96,5 млн. тонн, сообщает Commodity News.
Как уточняется, росту валового сбора зерновой будет способствовать существенное расширение площади сева озимой пшеницы – до 31,3 млн. га, что на 0,9 млн. га выше среднегодового уровня последних пяти лет.
В то же время отмечается, что прогнозируемый объем урожая зерновой может быть достигнут при условии благоприятной погоды – мягкой зимы и отсутствия существенных осадков в период проведения уборочной кампании.
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