Агроновости

14:58 Источник: АПК-Информ Просмотров: 142

Бразилия: дожди в штате Мату-Гросу препятствуют уборке сои

Согласно данным Института экономики сельского хозяйства Мату-Гросу, по состоянию на 21 января уборка соевых бобов в ключевом центре производства масличной в Бразилии была выполнена на 11,9% от запланированных площадей (+6% в неделю), сообщает Reuters.

При этом отмечается, что сильные осадки, которые наблюдаются на территории штата, начиная с 17 января, замедляют темпы уборки сои. Так, изначально предполагалось, что к указанной дате масличная будет убрана на 15% запланированных площадей. Кроме того, неблагоприятная погода вызывает опасения относительно ухудшения качества собираемого урожая. По прогнозам метеорологов, дожди в регионе продлятся, по меньшей мере, еще в течение пяти дней.

Напомним, что валовой сбор соевых бобов в штате Мату-Гросу в т.г. ожидается на уровне 30 млн. тонн.

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