Агроновости

15:46 Источник: АПК-Информ Просмотров: 125

Тайвань провел тендер по закупке пшеницы

По информации операторов рынка, в рамках проведенного 20 января тендера Тайвань закупил, как и планировалось, 93,6 тыс. тонн американской пшеницы разных сортов.

Зерновая закупалась по ценам в пределах $204,9-290,3 за тонну C&F. Сроки поставки продукции импортеру на данный момент не уточняются.

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