Минсельхоз займется обучением аграриев основам сельхозкооперации в Казахстане
Министерство сельского хозяйства Казахстана будет обучать аграриев основам сельскохозяйственной кооперации. Об этом 23 января сообщила пресс-служба Минсельхоза.
«Главой государства перед Министерством сельского хозяйства РК поставлены задачи по широкомасштабному стимулированию создания сельскохозяйственной кооперации на селе и реализации мер по обеспечению эффективной занятости сельского населения с использованием потенциала личных подсобных хозяйств», – говорится в сообщении.
Отмечается, что для проведения данной разъяснительной работы на должном уровне Минсельхозом сформирована группа экспертов из состава сотрудников министерства и представителей научных организаций.
В целях осуществления данных задач министерством с 30 января планируется провести разъяснительную работу (тренинги) для сельского населения во всех регионах Казахстана по основам создания и новым механизмам государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов. Также, в рамках выездных тренингов, будет проведен мониторинг созданных кооперативов с целью определения наличия соответствующей инфраструктуры, взаимосвязи с перерабатывающими предприятиями, рынками сбыта и других вопросов.
В результате мониторинга планируется создать базу данных сельхозкооперативов и поддерживать с ними постоянную связь для дальнейшего развития кооперации на селе.
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