Агроновости

16:18 Источник: АПК-Информ Просмотров: 115

Южная Корея закупила кукурузу

По сообщениям операторов рынка, в рамках проведенного тендера южнокорейская ассоциация KOCOPIA закупила 60 тыс. тонн желтой кукурузы произвольного происхождения.

Цена законтрактованной зерновой составила $195,9 за тонну C&F.

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