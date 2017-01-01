Агроновости

16:34 Источник: АПК-Информ Просмотров: 120

В Казахстане разработана база данных по семенам для сева под урожай-2017

Министерство сельского хозяйства Казахстана совместно с республиканским государственным учреждением «Государственная комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур» разработали базу данных по сортам и гибридам сельхозкультур. Об этом 23 января сообщила пресс-служба Минсельхоза РК.

Отмечается, что аграриям доступна информация с указанием предлагаемых к реализации объемов сортовых семян по репродукциям, о наименовании аттестованных производителей семян, их местонахождении и контактных данных, а также ценовых предложений.

Кроме того в базе по каждому сорту предлагается краткая хозяйственно-биологическая характеристика, рекомендуемые почвенно-климатические зоны и направление использования.

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