В 2016 году Россия увеличила производство подсолнечного масла и сократила - муки
По итогам 2016 г. объем производства пшеничной и пшенично-ржаной муки в России сократился на 0,6% в сравнении с годом ранее и составил 9 млн. тонн. Об этом 23 января сообщил Росстат.
Также по итогам завершившегося года отмечено сокращение объемов производства хлебобулочных изделий недлительного хранения на 2,8% - до 6,1 млн. тонн.
В то же время, в 2016 г. зафиксирован рост объемов производства нерафинированного подсолнечного масла и его фракций на 11,6% – до 4,1 млн. тонн, гречневой крупы – на 2%, до 389 тыс. тонн, сахара белого свекловичного – на 12,4%, до 5,8 млн. тонн и кондитерских изделий – на 2,2%, до 3,6 млн. тонн.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
За 11 месяцев т.г. производство подсолнечного масла в РФ возросло на 10,7% - Росстат
15 декабря 2016, 16:50
-
За 10 месяцев Россия сократила производство муки и нарастила - подсолнечного масла
16 ноября 2016, 17:02
-
За 9 месяцев т.г. производство муки и сахара в РФ сократилось, подсолнечного масла - возросло
17 октября 2016, 17:34
-
Россия сокращает производство муки и увеличивает – подсолнечного масла - Росстат
15 сентября 2016, 17:55
-
За первые 7 месяцев т.г. в России было произведено 5 млн. тонн муки - Росстат
15 августа 2016, 18:00
-
Россия и Китай планируют в I квартале т.г. согласовать условия поставки в КНР гречихи, овса, подсолнечника и льна
10:10
-
Агрохолдинг «Кернел» во II квартале 2017 ФГ увеличил реализацию подсолнечного масла на 13,1%, зерна - на 15,3%
16 января, 13:54
-
В 2016/17 МГ предложение семян российского подсолнечника будет рекордным – ИА «АПК-Информ»
16 января, 10:10
-
2016 год стал рекордным в производстве сои в России – ИА «АПК-Информ»
9 января, 15:00
-
В Ставропольском крае планируется строительство заводов по глубокой переработке сои и зерновых
27 декабря 2016, 11:25