Агроновости

16:02 Источник: АПК-Информ Просмотров: 130

В 2016 году Россия увеличила производство подсолнечного масла и сократила - муки

По итогам 2016 г. объем производства пшеничной и пшенично-ржаной муки в России сократился на 0,6% в сравнении с годом ранее и составил 9 млн. тонн. Об этом 23 января сообщил Росстат.

Также по итогам завершившегося года отмечено сокращение объемов производства хлебобулочных изделий недлительного хранения на 2,8% - до 6,1 млн. тонн.

В то же время, в 2016 г. зафиксирован рост объемов производства нерафинированного подсолнечного масла и его фракций на 11,6% – до 4,1 млн. тонн, гречневой крупы – на 2%, до 389 тыс. тонн, сахара белого свекловичного – на 12,4%, до 5,8 млн. тонн и кондитерских изделий – на 2,2%, до 3,6 млн. тонн.

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