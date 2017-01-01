В 2016 году Россия увеличила производство большинства видов животноводческой продукции
В 2016 г. в России зафиксирован рост объемов производства большинства видов мясной и молочной продукции. Об этом свидетельствуют данные Росстата, обнародованные 23 января.
Так, по итогам отчетного года производство мяса и субпродуктов убойных животных в РФ составило 2,6 млн. тонн, что на 12,2% превышает аналогичный показатель годом ранее. Также в 2016 г. возросли объемы производства мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – на 2,8%, до 4,5 млн. тонн, полуфабрикатов мясных охлажденных – на 10,7%, до 1,2 млн. тонн, молока жидкого обработанного – на 1,2%, до 5,5 млн. тонн, сыров и сырных продуктов – на 2,5%, до 600 тыс. тонн.
В то же время, производство колбасных изделий по итогам года сократилось на 0,2% – до 1,5 млн. тонн, масла сливочного – на 3,5%, до 247 тыс. тонн.
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