Израиль проведет тендер на закупку фуражных зерновых
По сообщениям операторов рынка, Израиль объявил тендер на закупку 85 тыс. тонн кукурузы, 40 тыс. тонн фуражной пшеницы и 25 тыс. тонн фуражного ячменя произвольного происхождения.
Сроки поставки зерновых импортеру не уточняются.
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