Агроновости

17:06 Источник: АПК-Информ Просмотров: 130

Израиль проведет тендер на закупку фуражных зерновых

По сообщениям операторов рынка, Израиль объявил тендер на закупку 85 тыс. тонн кукурузы, 40 тыс. тонн фуражной пшеницы и 25 тыс. тонн фуражного ячменя произвольного происхождения.

Сроки поставки зерновых импортеру не уточняются.

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